تعرف على ترتيب اللاعبين الأكثر مشاركة في مباريات الزمالك بالدور الأول لمسابقة الدوري

وشهد سجل مباريات الفريق قائمة كبيرة من لاعبي الزمالك كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات، ويأتي على رأسهم الثلاثي: طارق حامد وأحمد سيد “زيزو” وأشرف بن شرقي بواقع 16 مباراة .

ويأتي محمود حمدي “الونش” مدافع الزمالك في المرتبة الرابعة برصيد 15 لقاء، ويليه الثنائي يوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أبو جبل برصيد 14 مباراة.

وشارك الثنائي محمود عبد الرازق “شيكابالا” وفرجاني ساسي في 12 لقاء، ويليهما محمود علاء وحازم إمام وعبدالله جمعة برصيد 11 مباراة.

فيما يسعي الفريق في الأستمرار وحصد الثلاث نقاط ليحلق عالياً في الدوري بعيداً عن غريمه التقليد النادي الأهلي الذي حتل المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 35 نقطة من أصل 15 مباراة خاضها الفريق.

قائمة الزمالك لمباراة اليوم:

قائمة الفريق

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

الإصابات

ومن ناحيه اخري اعلن طبيب الزمالك تعرض لاعبين من الفريق للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

اخر مواجهات

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض