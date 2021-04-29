/629139/محمد-صلاح--الإسماعيلي-مدرسة-الفن-والهندسة-من-غير-زعل-للزملكاوية-فيديو

فجر محمد صلاح، لاعب لفربول الإنجليزي والمنتخب المصري مفاجأة بشأن النادي الذي يشجعه الفرعون المصري في الدوري الممتاز، وذلك خلال فيديو أنتشر كثيرا خلال الساعات الماضية عبر منصات و مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال صلاح: " أنا بشجع الإسماعيلي من أيام ماكان أسمه الفن و الهندسة، عارف أن دا هيزعل الزملكاوية بس هو كان كدة فعلا".

وتابع صلاح:" النادي المفضل لي في مصر هو الإسماعيلي ، أشجعه بسبب والدي ألذي رباني على عشق الدروايش منذ أن كان عمري في الثامنة او السابعة".

ويأمل الدولي المصري في المشاركة بصفة أساسية خلال الجولات الخمسة المتبقية من الدور تعويض فارق الهدف مع هاري كين وتصدر القائمة من جديد.

فيما شارك هاري كين خلال مباراة توتنهام أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الرابطة، وهو ما يعني تعافيه بصفة تامة من الإصابة وجاهز لخوض المباريات المتبقية لفريقه

محمد صلاح يكشف عن ناديه المفضل في مصر

ويتواجد ليفربول في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، فيما يأتي توتنهام سابعاً بعد أن جمع 53 نقطة، وهو ما ينذر بمنافسة إضافية بين الفريقين للتواجد في المركز الرابع الذي يحتله تشيلسي برصيد 58 نقطة والمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

والجدير بالذكر أن اخر مواجهات ليفربول كانت أمام فيق نيوكاسل والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1/1.

ويتصدر الإنجليزي ونجم توتنهام هوتسبيرج هاري كين قائمة هدافي الدورى الإنجليزى الممتاز برصيد 21 هدف.

يأتى خلفه في المركز الثاني الفرعون المصرى محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 20 هدفا .

يأتى في المركز الثالث البرتغالي برونو فيرنانديز نجم نادى مانشستر يونايتد ، برصيد 16 هدفا .

ترتيب محمد صلاح في هدافي الدوري

في المركز الرابع الكوري الجنوبي سون هيونج مين لاعب نادى توتنهام برصيد 15 هدفا .

في المركز الخامس باتريك بامفورد لاعب ليدز يونايتد برصيد 14 هدفا .

يحتل المركز السادس كالفيرت لوين لاعب نادى إيفرتون برصيد 14 هدفا .

محمد صلاح: بشجع الإسماعيلي من وأنا عندي 7 سنين «فيديو»

في المركز السابع ألكسندر لاكازيت لاعب أرسنال برصيد 13 هدفا .

يأتى في المركز الثامن جيمي فاردي لاعب ليستر سيتي برصيد 12 هدفا .

في المركز التاسع أولي واتكينزلاعب أستون فيلا برصيد 12 هدفا .