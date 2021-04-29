رئيس النواب يهنئ السيسى بعيد العمال: يجسد احترام الدولة

وقال رئيـس مجلس النواب فى نص البرقية: "اسمحوا لى أن أتقدم إليكم باسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول عيد العمال الذى يجسد احترام الدولة وتقديرها لما يقدمه عمال مصر من إسهامات فى شتى ميادين الحياة، والذى يمثل فيها العامل المصرى قاعدة الانطلاق نحو تغيير الواقع وبناء حاضر ومستقبل نتطلع إليه جميعاً".
وأضاف: "إن جماهير شعب مصر العظيم التى أعطتكم ثقتها وجرى اسمكم على لسانها إنما من أجل تفجير ينابيع الخير فى ربوع مصر، وحفظكم لهيبة الدولة وخوض معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر تليق باسمها وتاريخها وتراثها".
واختتم رئيس مجلس النواب البرقية قائلا: "عمال مصر الذين تحقق بسواعدهم تنفيذ هذه المشروعات العملاقة، يدركون جيداً أنكم عودتمونا أن تنجز ما تعد وأنكم وفيتم بما وعدتم، إن مصر المستقرة هى شموخنا ومصدر اعتزازنا وسوف تعيش آمنة مستقرة بفضل رعايتكم ومن خلفكم شعب آمن بكم".
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