وزير الأوقاف يكلف بإعداد شهادة اجتياز دورة تدريبية وإفادة حضور

جدة - نرمين السيد - كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كلا من الدكتور محمود الفخرانى، مساعد الوزير لشؤون الامتحانات والتدريب، والدكتور أشرف فهمى مدير عام الإدارة العامة للتدريب بإعداد أنموذجين.





وأوضح بيان صحفى، أن الأنموذجين هما: "شهادة اجتياز دورة تدريبية لكل الدورات التى يعقبها اختبار، وإفادة بحضور الدورة التدريبية لكل الدورات التى يكتفى فيها بالحضور فقط"، وينطبق ذلك على جميع الدورات التى تعقد ابتداء من تاريخه بما فى ذلك الدورات التى تعقد بالجامعات المصرية، ويشمل ذلك جميع الدورات التى عقدت ابتداء من 1 / 7 / 2020م كمرحلة أولى، سواء بالإدارة العامة للتدريب أم بأى من الجامعات المصرية.

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