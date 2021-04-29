رئيس جامعة الإسكندرية يوقع اتفاقية تعاون مع Kassel الألمانية

وشهدت الاتفاقية حضور الدكتورة دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتورة هبة الله أبو الفضل، منسق المشروع بجامعة الإسكندرية.
وقال قنصوه، فى بيان صحفى، إن جامعة KASSEL تعتبر من الكيانات العلمية ذات السمعة الطيبة بأوروبا، مشيراً إلى أن جامعة الإسكندرية تسعى إلى بناء شراكات مع الجامعات العالمية المتميزة، وذلك من منطلق رؤية الدولة والجامعة فى ضرورة تعزيز التعاون مع الجامعات الدولية فى مجال التعليم والبحث العلمى.
وأكد قنصوه، أن هذا التعاون يهدف إلى تطوير التعليم فى مجال الهندسة المعمارية، وإكساب الطلاب الدارسين به مهارات تواكب تطور سوق العمل، وتوفير فرص العمل الدولية لهم.
من جانبها أوضحت الدكتورة دينا مندور، أن هذه الاتفاقية ستسهم فى تطوير البرامج الدراسية بين الجامعتين والتعاون فى مشروعات جديدة تتضمن برامج أكاديمية حديثة ومتطورة لطلاب الجامعتين فى مرحلة الدراسات العليا.
بدورها أشارت الدكتورة هبة الله أبو الفضل، أن الاتفاقية مدتها 3 سنوات، والهدف منها عمل أبحاث مشتركة بين الأقسام المناظرة فى الجامعتين.
وأشارت إلى أن تلك الاتفاقية هى نواة لمشروع ممول من مؤسسة DAAD الألمانية لمدة سنتين، لتوطيد هذه الاتفاقية وتكوين فرق بحثية من الجانبين، وسفر 7 طلاب لمدة أربع أشهر لألمانيا لمدة أربعة شهور وكذلك استقبال 7 طلاب ألمان بجامعة الإسكندرية، فضلا عن إنشاء معمل GIS "نظم المعلومات الجغرافية" بالجامعة.
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