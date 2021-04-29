حكاية اللقان.. سر مباركة الماء فى خميس العهد

جدة - نرمين السيد - يُمارس ثلاث مرات فى السنة، ولكل لقان طقسه الخاص:

الأولى يوم خميس العهد، كما فعل السيد المسيح مع تلاميذه ليلة آلامه (يو13 :5) ويتم فى الساعة التاسعة من يوم خميس البصخة، وفيه يغسل الكاهن أرجل الشعب، أو يرشمها إن كانوا كثيرين، مثلما غسل المسيح أرجل تلاميذه.

الثانية فى عيد الغطاس، لإحياء ذكرى عماد المسيح، على يد يوحنا المعمدان، ويُمارس طقس اللقان قبل رفع بخور باكر، وفيه يرشم الكاهن كل فرد من الشعب، ثلاث رشومات فى جبهته، على مثال الثالوث القدوس، الذى ظهر وقت عماد المسيح.



الثالثة فى عيد الرسل لنتذكّر محبتهم واتضاعهم وبذلهم من أجل المسيح، ويبدأ طقس اللقان بعد رفع بخو باكر، وفيه يغسل الكاهن أقدام الشعب، تعبيراً عن الخدمة الحقيقية، هكذا قال المسيح بعد أن غسل أرجل تلامذه:"فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا السَّيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ" (يو13:14).

واللقان ليس سرا كباقى أسرار الكنيسة السبعة، إلاَّ أن فوائده كثيرة، أهمها التواضع، الذى أظهره المسيح عندما غسل أرجل تلاميذه.

كما يُحيى اللقان فينا الذكريات التى تم فيها تقديس الماء سواء بواسطة المسيح، أو فى العماد، أو بواسطة الرسل، وهذا يذكّرنا بعمل الله مع شعبه، ولهذا أمر الله شعب إسرائيل أن يعلّموا أولادهم كيفية عبور البحر الأحمر، وهلاك الأعداء، وذبح خروف الفصح، ليتذكّروا عمل الله مع آبائهم، وفى عيد المظال كانوا يخرجون إلى البرية، ساكنين الخيام تذكاراً لتغرّبهم فى برية سيناء (40) سنة.

وما أجمل ترتيب كنيستنا، عندما تريد أن تعلّم أولادها، ضرورة غسل النفس من أقذار الذنوب بدموع التوبة، وذلك قبل الإقتراب من جسد الرب ودمه بالمناولة، ولهذا يسبق طقس اللقان تقديم الحمل أتذكرون قول صموئيل النبى: "تقدسوا و تعالوا معى إلى الذبيحة 5.

كما أن صلوات وقراءات وطقوس اللقان، ما أكثر فوائدها، فمثلاً كيرياليسون التى تُقال (100 مرة) تذكّرنا برحمة الله الواسعة التى نطلبها بلجاجة، حتى نثمر مئة، كما قال الكتاب المقدس: "وَسَقَطَ آخَرُ عَلَى الأَرْضِ الْجَيِّدَةِ فَأَعْطَى ثَمَـراً بَعْضٌ مِئَةً، وَآخَـرُ سِتِّينَ، وَآخَـرُ ثَلاَثِينَ (مت13: 8).

وكما أن كل شئ "يتقدس بِكَلِمَةِ اللهِ وَالصَّلاَةِ" كقول معلمنا بولس الرسول (1تى 4: 5 هكذا أيضاً الماء يصير فى اللقان مقدساً، ومن المعروف أن كل شئ تقدس له بركاته الخاصة.. وهكذا امتدت فكرة تقديس الماء فى عيد الغطاس، إلى عامة الشعب، فاعتبروا أن الماء المُصلى عليه فى اللقان، له قوة الشفاء والتقديس.