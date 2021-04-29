السكة الحديد تعتذر لتغيير مسار 3 قطارات

جدة - نرمين السيد - وأوضحت فى بيان صحفى، أن القطارات هى: قطار 593 القاهرة / السويس تم مسيره طريق خط قليوب / شبين /القناطر / الزقازيق / السويس، وقطار 941 القاهرة / دمياط تم مسيره عن طريق قليوب / شبين القناطر / الزقازيق/ المنصوره/ دمياط، وقطار 163 أسوان - الإسكندرية تم مسيره طريق قليوب / منوف / طنطا / الإسكندرية.
وأشارت الهيئة، إلى أن ذلك بسبب إصلاحات بالسكة من أجل تحسين مستوي الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين، مع تمنيات الهيئة لجمهور الركاب بسفر آمن.
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