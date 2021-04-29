فيديو.. وزير الأوقاف: من أدخل السرور على إنسان كان حقا على الله أن يرضيه

جدة - نرمين السيد - وأضاف جمعة، خلال مقطع فيديو نشر على صفحته الرسمية على موقع "يوتيوب"، أن من كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته، ومن أدخل السرور على إنسان كان حقا على الله عز وجل أن يرضيه يوم القيامة، مطالبا بإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نايم.

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