رئيس الوزراء يهنئ السيسى بمناسبة الاحتفال بعيد العمال

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، وفقا لبيان صحفى، بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهانى القلبية، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التى نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة فى ربوع البلاد، كى ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء.

وبهذه المناسبة، جدّد رئيس الوزراء، العهد لرئيس الجمهورية على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء؛ كى تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية التى تشهدها البلاد حاليا، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصرى العظيم، وأن ينعم بحياة كريمة، وأن نحقق للأجيال المقبلة الخير والأمن والسلام.