موجة شديدة الحرارة ونشاط رياح.. تعرف على خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 29 أبريل 2021 إلى الثلاثاء 4 مايو 2021. وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية: - يوم الخميس 29 أبريل : اعتبارا من الخميس 29 أبريل ارتفاع فى درجات الحرارة ليسود طقس حار نهارا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ، معتدل ليلا على كافة الأنحاء. نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد - يوم الجمعة 30 أبريل: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد - يوم السبت 1 مايو : نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء. - يوم الأحد 2 مايو: نشاط رياح أحيانا على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد - يوم الإثنين 3 مايو: نشاط رياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء - يوم الثلاثاء 4 مايو: نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء

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