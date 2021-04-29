/629140/كارتيرون-يعلن-قراره-النهائي-في-رحيل-عواد-بعد-جلسته-مع-اللاعب

يدخل نادي الزمالك مباراته اليو أمام فريق المقاولون العرب والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

وقرر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك استبعاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأبيض من معسكر مباراة المقاولون العرب والمقرر لها في تمام التاسعة والنصف من مساء الغد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

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ووضح الزمالك أن قرار الإستبعاد جاء بعد عدم إلتزام الحارس بالتدريبات المقررة مع الفريق، قبل المواجهة الهامة أمام المقاولون العرب في الدوري الممتاز، ليدخل الفريق الأبيض مباراة الغد بحارس وحيد وهو محمود جنش.

فيما أكد باتريس كارتيرون المدير الفني للزماك عن سعادته بعد الجلسة المثمرة والتوضيحية التي جمعته بحارس المرمى محمد عواد عقب التدريبات الأخيرة للفريق، وضح انه تفاهم الأمور التي قام بها محمد عواد بخصوص غيابة عن التدريبات الجماعية.

فيما اكد الحارس أنه لم يتم إبلاغه بموعد هذا المران، مشددا على التزامه بشكل دائم بمواعيد التدريبات.

وأكد المدير الفني لمحمد عواد أنه سيكون ضمن حسابات الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة، مطالبا إياه بمواصلة العمل والتدريب بقوة.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

وتعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

اخر مواجهات الزمالك

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض