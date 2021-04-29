/629141/حالة-الطقس-ارتفاع-في-درجات-الحرار-في-مصر-وأمطار-رعدية-في-منطقة-الخليج

استمرت درجات الحرارة في الارتفاع، على جميع أنحاء مصر يومي الخميس والجمعة.

وتستمر حالة الطقس في مصر تتراوح بين طقس حار وشديد الحرارة.

ارتفاع مستمر فى درجات الحرارة

تستمر درجات الحرارة فى الارتفاع خلال الأيام الثلاثة وتصل يوم السبت إلي 36 درجة على القاهرة الكبري بدلاً من 32 الأربعاء.

وترتفع على جنوب الصعيد لتصل إلي 42 السبت بدلاً من 33 درجة اليوم، بينما تكون درجات الحرارة على شمال الصعيد السبت 38 درجة بدلاً من 37 الأربعاء.

أمطار رعدية في السعودية

بينما شهدت منطقة الخليج تباينا فى درجات الحرارة وطقس اليوم الخميس.

ويكون هناك امطار رعدية فى السعودية وحار بالبحرين وغائم في الإمارات.

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لليوم الخميس، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق نجران ، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

كما يستمر التوقع بتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية .

الإمارات

بينما توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً يتخلله بعض السحب الركامية على بعض المناطق ويصاحبها سقوط أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة تكون نشطة إلى قوية أحياناً مع السحب ومثيرة للغبار والأتربة مع تدني مدى الرؤية الأفقية والرياح غربية إلى شمالية غربية وشمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 45 كم/س.