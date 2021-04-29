/629142/مدبولي-يهنئ-الرئيس-السيسي-بمناسبة-الاحتفال-بعيد-العمال

أرسل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

مدبولي يقدم أسمى آيات التهاني القلبية

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي بالأصالة عن نفسه، وبالإنابة عن أعضاء الحكومة، عن تقديم أسمى آيات التهاني القلبية، وأصدق التمنيات بهذه المناسبة التي نحتفل فيها بعيد العمال، الذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لإيمانهم بأن العمل هو الطريق الأوحد لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد كي ينعم الوطن بالأمن والاستقرار، داعيا المولى عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق والسداد، وعلى عمال مصر الأوفياء بالخير والرخاء.

مدبولي يجدد العهد لرئيس الجمهورية

وبهذه المناسبة، جدد رئيس الوزراء العهد لرئيس الجمهورية على بذل الحكومة المزيد من الجهد والعطاء؛ كي تتمكن مصرنا الحبيبة تحت قيادته من استكمال مسيرة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد حاليا، سعياً لتحقيق غدٍ أفضل للشعب المصري العظيم، وأن ينعم بحياة كريمة، وأن نحقق للأجيال المقبلة الخير والأمن والسلام.

قرارات رسمية

وكان قد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارات لتنظيم العطلات الرسمية في مناسبتي عيد العمال، ويوم شم النسيم.

مناسبة عيد العمال

ونص القرار الأول بأن يكون يوم السبت الموافق 1 من شهر مايو عام 2021 ميلادية، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد العمال، وذلك في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.

مناسبة عيد شم النسيم

فيما نص القرار الثانى على أن يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر مايو عام 2021 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة عيد شم النسيم.

الحد من تكدس المواطنين

كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً ثالثاً بأن يعطل العمل يوم الأحد الموافق 2 من مايو 2021 ميلادية، في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك في سبيل الحد من تكدس المواطنين كتدبير احترازي في إطار خطة الدولة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا.