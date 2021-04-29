/629144/غيابات-الزمالك-عن-مباراة-المقاولون-العرب-قبل-مواجهة-الليلة

تقام مباراة نادي الزمالك أمام فريق المقاولون العرب اليوم الخميس، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتشهد مواجهة اليوم عدد غيابات تضرب الفريق وإيقافات تعرض لها لاعبين الفارس الأبيض خلال المبارايات السابقة.

محمد ابو جبل

1-محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق يغيب عهن مواجهة اليوم وذلك بسبب تعرضة لفيروس كورنا بعدما أعلن أمس طبيب الزمالك.

كارتيرون يعلن قراره النهائي في رحيل عواد بعد جلسته مع اللاعب

الونش

2-محمود"الونش" مدافع الفارس الأبيض وبعد تعرضة لإصابة في المباراة الأخير أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1، ويخوض اللاعب برنامجة التأهيلي للعودة سريعاً.

أشرف”روقا”

3-أشرف"روقا" يغيب اللاعب عن مواجهة المقاولون العرب وذلك بعد تعرضة للإصابة التي جعلته يغيب عن عددة مواجهات حيث يخض للبرنامج التأهلي للعودة.

حمزة المثلوثي

4-حمزة المثلوثي بعد تعرضة لإصابته الأخيرة يخض اللاعب لبرنامجة التأهليلي للعودة خاض وان كارتيرون المدير الفني للفريق يرغب في الاعتماد علية بصفة أساسية.

محمد أوناجم

5- محمد أوناجم بسبب الإصابة ويخض لبرنامج تأهليلي للعودة سريعاً في ظل ضغظ المباريات الذي يلاحق الفريق.

إمام عاشور

6-إمام عاشور بسبب الإيقاف، بعد الأزمة الأخيرة التي تعرض لها، حيث أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق، عقوباتها الموقعة علي عدد من لاعبي الزمالك علي خلفية الفيديو المنتشر الذي يحتوي علي ألفاظ خادشة ومسيئة لعدد من رموز الأهلي

فرجاني ساسي

7- بينما يعود للمشاركة في المباريات التونسي فرجاني ساسي الذي انتهي إيقافه 6 مباريات في مباراة طلائع الجيش بالدور قبل النهائي لكأس مصر.

سيف الدين الجزيري

8- غياب سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق، عن لقاء المقاولون العرب،يأتي ذلك بسبب حصوله على الإنذار الثالث بلقاء البنك الأهلي الأخير، حيث كان قد سبق للاعب أن حصل على إنذارين مع فريقه السابق المقاولون.

قائمة الزمالك

في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي

اخر مواجهات الزمالك

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض.