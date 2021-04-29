/629145/تغييرات-بالجملة-في-تشكيل-الأهلي-أمام-الجونة-تفاصيل

يخوض الأهلي مواجهة هامة أمام الجونة في إطار منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الممتاز ، وتقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأهلي we السلام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وعلم دوت الخليج أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر قرر ىإجراء عدة تغييرات على تشكيل الفريق في مواجهة الجونة بسبب عودة بعض اللاعبين المميزين في مراكزاهم، وكذلك من أجل عدم إرهاق الأخرين، لذلك سيقوم مدرب القلعة الحمراء بإتباع سياسة التدوير.

ومن المقرر أن تشهد مباراة الغد عودة ياسر إبراهيم للتشكيل الأساسي في الأهلي أمام الجونة، فيما يجلس رامي رابيعة على دكة البدلاء وذلك من أجل منح اللاعب راحة كافية، وكذلك يعود محمد هاني لمركزه الطبيعي في الجبهة اليمنى.

وينوى موسيماني المدير الفني للأحمر الدفع بمحمود وحيد في مركز الظهير الأيسر حتى ولو في أحداث الشوط الثاني من المباراة وذلك من أجل دخوله في أجواء المباريات نظرا لدخول المارد الأحمر على مرحلة هامة في الدوري المصري و دوري أبطال إفريقيا.

موسيماني يجري تغييرات في تشكيل الأهلي

ويعود أليو ديانج لوسط الملعب مرة أخرى على حساب عمرو السولية الذي يدرس الجهاز الفني للأحمر منحه راحة في مباراة الغد على إعتباره اللاعب الأكثر مشاركة في وسط ملعب القلعة الحمراء خلال الفترة الماضية، على أن يعوض أكرم توفيق غياب لاعب وسط ميدان الأهلي.

ويدرس الجهاز الفني للأهلي الدفع بوليد سليمان في مركز صانع الألعاب على حساب محمد مجدي أفشة الذي يعاني كثيرا خلال الفترات الماضية من إجهاد كبير بسبب تلاحم المباريات وعدم تواجد بديل مناسب.

تشكيل الأهلي أمام الجونة في الدوري

ومن المتوقع أن يبدء بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي مباراة الجونة والمقرر لها في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الممتاز بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – سعد سمير – أحمد نبيل كوكا.

الوسط: أكرم توفيق – أليو ديانج.

خط الوسط الهجومي: وليد سليمان – حسين الشحات – محمود عبد المنعم كهربا.

الهجوم: محمد شريف