شحاتة أبو زيد: كورونا ستغير الخريطة الاقتصادية «فيديو»

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تحدث أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، عن عدد من الملفات المهمة والتى تشغل الرأى، وذلك خلال لقاء حواري مع مدير التحرير محمود فايد، كم تطرح الحوار أيضًا إلى ما يتعلق بتشريع القوانين ومواجهة التحديات المقبلة.

شحاتة أبو زيد يجيب على سؤال يتعلق بتأثير كورونا على الصناعة

وقدم مدير التحرير محمود فايد سؤلًا بشــأن أزمة كورونا وتأثيرها على ملف الصناعة، ونظرة اللجنة التى كان لها تأثير مختلف، قائلًا:” ومن وجهة نظرك كيف ترى تأثير أزمة كورونا فى الصناعة، وهل هناك رؤى تم تقديمها فى هذا الملف؟

شحاتة أبو زيد: أزمة كورونا ستغير الخريطة الاقتصادية

وقال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، خلال اللقاء:” أزمة كورونا ستغير الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم، واعتبر أن هذا الوباء اللعين، وضع مصر فى جزئية إما الخروج من الأزمة أو نقع فيها، وكان هناك بعض القرارات استطاعت الخروج من الأزمة دون تأثر”.

وأضاف عضو مجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” النهاردة اتخذت الحكومة قرارات حازمة تفيد بأن نعتمد على المنتج المحلى، ونوقف التصدير فى بعض المنتجات، وفى القطاع الغذائي تجاوزنا الأزمة ولم نتأثر، ويمكن القياس على ذلك وفقًا للقرارات التى تبنتها الحكومة، فالحكومة والقيادة كان لها نظرة وبعد، وهذا مثل لنا تحدي”.

واستكمل أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” الآن السوق المحلي بدأ يظهر ويدخل فى الجزء المطلوب منه، وهناك بعض الدول تأثرت تأثراً كبيرًا، حيث أن كورونا ساعدت فى حدوث انتعاش فى السوق الصناعى والاقتصادى، لأنى اعتمدت على نفسي، وقد تمكنت قطاعات مكافحة الوباء اللعين، سواء الصحة أو البترول، كل الوزارات المكلفة كلها اشتغلت حتى العاملين.