وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات فى بيان اليوم الخميس، أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحى المميز بأطوال 48 كيلو مترا، بنسبة إنجاز تخطت 90%، كما يجرى تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لحى النور بأطوال 18 كيلو مترا بنسبة إنجاز تخطت 90% أيضا.
ولفت إلى أنه يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى بطول 35 كيلو مترا، وإنشاء حارات تهدئة كمرحلة أولى لخدمة أهالى مدينة السادات والمترددين عليها ذهابا وإيابا من مدينة السادات إلى محافظات الدلتا بنسبة إنجاز بلغت 90%، وكذا رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول 12 كيلو مترا كمرحلة أولى، وذلك لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية بنسبة إنجاز بلغت 50%.
وفى سياق متصل أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطرق التى تربط مطلع ومنزل كوبرى سيارات بمدخل الإسماعيلية (2) بالتزامن مع قرب افتتاحه، حيث تم البدء فى ربط الطرق على مطلع ومنزل الكوبرى.
وأضاف رئيس الجهاز، أن كوبرى سيارات مدخل (2) الواقع على طريق القاهرة/الإسماعيلية، والمار أعلى القطار الكهربائى خط (عدلى منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) والجارى تنفيذه، يعتبر أحد المشروعات الكُبرى التى تحقق سهولة الإنتقال بكل يسر من وإلى المدينة، بجانب تطوير المنطقة المحيطة، والبدء فى أعمال التجهيز اللازم لتنفيذ طبقة الأسفلت، بهدف عدم تأثر الحركة المرورية للسيارات.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثانى بمنزل الدخول للمدينة، حيث سيتم إنشاء ميدان إرتكازى لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد الجارى إنشاؤه محور "خالد مغربى"، والذى ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائى حتى الطريق الدائرى الأوسطى والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور"السادات" الذى يتوسط مدينة الشروق.
وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن المطلع بإتجاه الخروج من محور "جمال عبدالناصر" أوشك على الانتهاء، حيث تم ضبط منسوب طبقة الأسفلت مع طريق الخروج، ويتبقى التشطيبات النهائية للانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإسكان: تنفيذ عدة مشروعات للطرق والمحاور الرئيسية بمدينتى السادات والشروق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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