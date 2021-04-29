الإسكان: تنفيذ عدة مشروعات للطرق والمحاور الرئيسية بمدينتى السادات والشروق

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات المهندس علاء منيع، بأن العمل يجرى بعدة مشروعات طرق تخدم المحاور الرئيسية بالمناطق السكنية والصناعية بالمدينة، مؤكداً المتابعة الدورية لما يتم تنفيذه من أعمال، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من تنفيذ الطرق والمحاور الرئيسية بمختلف المدن الجديدة، ومتابعة أعمال المشروعات الجارية.





وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة السادات فى بيان اليوم الخميس، أنه يجرى تنفيذ شبكة الطرق الداخلية للحى المميز بأطوال 48 كيلو مترا، بنسبة إنجاز تخطت 90%، كما يجرى تنفيذ شبكة الطرق الداخلية لحى النور بأطوال 18 كيلو مترا بنسبة إنجاز تخطت 90% أيضا.

ولفت إلى أنه يجرى رفع كفاءة وتوسعة الطريق الإقليمى بطول 35 كيلو مترا، وإنشاء حارات تهدئة كمرحلة أولى لخدمة أهالى مدينة السادات والمترددين عليها ذهابا وإيابا من مدينة السادات إلى محافظات الدلتا بنسبة إنجاز بلغت 90%، وكذا رفع كفاءة طريق برك الأكسدة بطول 12 كيلو مترا كمرحلة أولى، وذلك لخدمة برك الأكسدة والمدينة الغذائية بنسبة إنجاز بلغت 50%.

وفى سياق متصل أكد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق المهندس عبداللطيف بشارة، أنه تم وضع خطة زمنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ الطرق التى تربط مطلع ومنزل كوبرى سيارات بمدخل الإسماعيلية (2) بالتزامن مع قرب افتتاحه، حيث تم البدء فى ربط الطرق على مطلع ومنزل الكوبرى.

وأضاف رئيس الجهاز، أن كوبرى سيارات مدخل (2) الواقع على طريق القاهرة/الإسماعيلية، والمار أعلى القطار الكهربائى خط (عدلى منصور - العاشر من رمضان - العاصمة الإدارية) والجارى تنفيذه، يعتبر أحد المشروعات الكُبرى التى تحقق سهولة الإنتقال بكل يسر من وإلى المدينة، بجانب تطوير المنطقة المحيطة، والبدء فى أعمال التجهيز اللازم لتنفيذ طبقة الأسفلت، بهدف عدم تأثر الحركة المرورية للسيارات.

وأوضح رئيس الجهاز، أن الأعمال تستهدف الربط على 3 محاور رئيسية، الأول والثانى بمنزل الدخول للمدينة، حيث سيتم إنشاء ميدان إرتكازى لنقل الحركة المرورية إلى الطريق الجديد الجارى إنشاؤه محور "خالد مغربى"، والذى ينقل الحركة مباشرةً إلى محطة القطار الكهربائى حتى الطريق الدائرى الأوسطى والمحور الغربي، كما يربط الميدان الحركة على محور"السادات" الذى يتوسط مدينة الشروق.

وأشار المهندس عبداللطيف بشارة، إلى أن المطلع بإتجاه الخروج من محور "جمال عبدالناصر" أوشك على الانتهاء، حيث تم ضبط منسوب طبقة الأسفلت مع طريق الخروج، ويتبقى التشطيبات النهائية للانتهاء من الأعمال على الوجه الأمثل.