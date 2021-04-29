مطرانية أبو قرقاص تتراجع وتسمح بمشاركة الشعب فى قداس عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - وإلى نص القرارات:

نظراً لكثرة الرسائل، التى وصلت إلينا والتى تحمل رجاء الكثيرين من شعب الايبارشية المبارك طالبين المشاركة فى بعض المناسبات، وبعدما التزمنا بتطبيق القرار الذى صدر وهو قصر الصلوات على الكهنة وعدد من الشمامسة، ورغبة منا فى أن لا نحرم الشعب تعزية وفرحة حضور بعض المناسبات الخاصة فى هذه الأيام بناء على طلبهم، وبمشاورة آباء كهنة الإيبارشية أنه لا مانع من حضور الشعب ليلة أبو غالمسيس وقداس سبت الفرح وقداس عيد القيامة المجيد على النحو التالى:

أولاً: تتولى كل كنيسة تنظيم الحضور ما بين سبت الفرح وعيد القيامة.

ثانياً: تقيم كل كنيسة قداسا للعيد بحسب عدد الاباء الكهنة بالكنيسة، أو إذا كانت مساحة الكنيسة مع القاعات الملحقة او غيره تسمح بتحقيق التباعد يمكن ان يقام قداس واحد مع توزيع الشعب بالدخول الى الكنيسة بنسبة 25٪ باسبقية الحضور ثم التوزيع على كافة الأماكن الملحقة بالكنيسة بنفس النسبة.

ثالثاً: تختصر الصلوات بقدر المستطاع دون الإخلال بالطقس الكنسى الخاص بالمناسبة، ونقترح أن يكون بداية رفع البخور الساعة السادسة ويسمح للشعب بالدخول منذ الساعة السابعة وحتى العاشرة مساء.

رابعاً: ينظم التناول بما يمنع التكدس. كأن يقوم الأب الكاهن بتناول كل مجموعة فى مكان قريب منهم، وينصرف كل فرد عقب التناول مباشرة ولا ينتظر الى نهاية القداس منعا للتزاحم.

خامساً: يمنع نهائيا الدخول بدون الكمامة، كما يمنع خلعها اثناء الصلوات عدا وقت التناول فقط.

سادساً: يتم تعقيم الداخلين وقياس درجة الحرارة، لمنع دخول من يعانى من ارتفاع فى درجة الحرارة تحسبا لأن تكون إصابة بفيروس كورونا.

سابعاً: لا حِل لمن يعانى من أية أعراض يشتبه أن تكون إصابة بفيروس كورونا أو للمصاب بالفعل أو المخالط بالحضور إلى الكنيسة ومن يفعل هذا يتحمل المسؤولية أمام الله.

على أن يستثنى من ذلك المناطق شديدة الانتشار والإصابة أو التى لا تسمح مساحة الكنيسة وملحقاتها بتحقيق التباعد المطلوب أو من كان الكاهن الخاص بها قد تعافى حديثا عقب الاصابة تحسبا لضعف مناعته، وأن يستمر قصر الصلاة بها على الكهنة وعدد من الشمامسة حتى نهاية قداس العيد.