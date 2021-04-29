إنفوجراف - وحدات وفصول وتبطين .. أهداف «حياة كريمة» بخطة التنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ملامح الخطة الاستثمارية الـمُوجّهة لتنمية الريف الـمصرى، في إطار مُبادرة «حياة كريمة»، وذلك خلال مناقشتها بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021-2022، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب.





والإنفوجراف التالى يوضح المستهدفات التنموية لـ"حياة كريمة" فى خطة التنمية المستدامة «2021 – 2022».

وأكدت السعيد أن نجَاح مبادرة حياة كريمة قد تكلل بإدراج الأمم الـمتحدة هذه الـمبادرة ضمن أَفْضَل الـمُمارسات الدولية"، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق وَلَهَا نِطَاق زمنى، وقابلة للقياس، وتتلاقى مَع كل أهدافِ التَّنْمِيَة الـمستدامة الأممية.

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