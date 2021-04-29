مصر تسترد قطعتين أثريتين تعودان للعصر اليونانى الرومانى من إيطاليا

جدة - نرمين السيد - تسلم السفير هشام بدر سفير جمهورية مصر العربية لدى إيطاليا، بمقر وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية التابعة لقوات الدرك الإيطالية (الكاربينارى) بروما، قطعتين أثريتين من العصور اليونانية والرومانية.





وأوضح بيان صحفى، لوزارة الخارجية، أن القطعة الأولى عبارة عن جزء علوى من تمثال لسيدة من الفخار، والثانية إناء صغير من الفخار له فوهة واسعة ومقبض يربط الفوهة بالبدن، ويعودان للعصر اليونانى الرومانى، وقد تم ضبطهما فى منطقة جنوة بإيطاليا من خلال الجهات الأمنية المعنية.

هذا، وترأس مراسم إجراءات التسليم والتسلم من الجانب المصرى، السفير المصرى هشام بدر ومن الجانب الإيطالى الجنرال Roberto Riccardi قائد وحدة مكافحة جرائم الممتلكات الثقافية فى الكاربينارى.

وأوضح بدر، خلال تلك المراسم، أن ذلك يأتى استمرارا للتعاون البنّاء بين الجانبين المصرى والإيطالى للحفاظ على التراث الثقافى للحضارتين المصرية والرومانية، معرباً عن تقديره لهذا التعاون المُثمر والمستمر مع الجهات الإيطالية المعنية من أجل إعادة المزيد من الآثار المصرية المهربة، بما يتماشى مع ما تقوم به مصر من جهود لاستعادة جميع آثارها المهربة إلى الخارج بطرق غير شرعية.

جاء ذلك فى إطار جهود مصر الحثيثة لاستعادة الآثار المصرية المهربة بالخارج وما توليه الدولة المصرية ومؤسساتها من اهتمام بالغ للحفاظ على تراثها وتاريخها الحضارى، والدور الذى تضطلع به وزارة الخارجية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار فى مجال استعادة الآثار المصرية المهربة.