وزير التنمية المحلية: 3 دورات جديدة ينفذها مركز سقارة الأسبوع المقبل

في ضوء تكليفات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بضرورة الاهتمام بتدريب العاملين بالمحليات لرفع مستوى ادائهم للخدمات المقدمة للمواطنين بصورة أفضل وأسرع ...ينظم مركز التنمية المحلية بسقارة خلال الاسبوع المقبل 3 دورات تدريبية هى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات والتطبيق على أزمات الأمطار والسيول ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات التفتيش الإدارى ومكاتب المتابعة الميدانية ودورة القيادة وادارة الذات لرؤساء المراكز والمدن و الأحياء ونوابهم ومساعديهم فيما تستمر دورة ادارة المشروعات pmp للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من دورات الاسبوع المقبل عدد 124 متدرباً من جميع المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى على أهمية أعداد كوادر قيادية مؤهلة للتعامل في المجالات المرتبطة بالمحليات في المحافظات بأساليب جديدة ومبتكرة وتكنولوجية حديثة موضحاً أن خطة تدريب مركز سقارة تركز على تلبية أكبر قدر من الاحتياجات والطلبات التدريبية في المحافظات وزيادة عدد المتدربين في كل دورة وزيادة عدد الادارات المستهدفة في عملية التدريب وعدد الدورات .

من ناحية أخرى احتفل اليوم مركز التنمية المحلية بسقارة بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية هي دورة تحليل البيانات باستخدام الحاسب الآلي باستخدام برنامج (spss) للمديرين والعاملين بمراكز المعلومات، ودورة تنمية مهارات المديرين والعاملين في مجال اعداد دراسات الجدوي وخطط الصيانة ونفقات التشغيل بالإدارات الهندسية وإدارة التخطيط والمشروعات ، بالاضافة إلي دورة تنمية قدرات المديرين والعاملين في صندوق التنمية المحلية والاقراض واستفاد من الدورات 122 متدرباً من جميع المحافظات.