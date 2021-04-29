رئيس الشيوخ مهنأ السيسي بعيد العمال : عمال مصر سند لبلدهم وسواعدهم فتية

أرسل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، مؤكداً أنها مناسبة غالية وخاصة بفئة رائعة من أبناء الشعب المصرى حيث العمال سند المصريين وسواعدهم الفتية فى سبيل تعظيم الإنتاج وتحقيق التنمية.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ، أنه في الوقت الذي يتقدم فيه بالتهنئة لرئيس الجمهورية ولشعب مصر وعماله بالتهنئة، فأنه يدعو الله أن يوفق الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما في كل ما يقوم به من جهد وعمل وما يتخذه من قرارات ينتصر فيها لعمال مصر فى كافة المواقع إيمانا منه بدورهم الكبير فى خدمة الوطن والاقتصاد المصرى وتحقيق ماترنو له بلادنا من رخاء وازدهار.

ومن المتوقع أن يستأنف مجلس الشيوخ جلساته العامة الأسبوع القادم في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الثلاثاء الموافق 4 مايو 2021، وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قد قال في ختام الجلسة السابقة: "تحتفل مصر خلال الأيام القليلة القادمة بالعديد من الأعياد والمناسبات الرسمية، منها أحد الزعف، عيد تحرير سيناء، عيد القيامة المجيد، عيد العمال، وأخيرا شم النسيم، فباسمكم جميعاً وباسمى، نتوجه بخالص التهنئة للشعب المصرى بوجه عام، وللأخوة المسيحيين بوجه خاص بمناسبة قرب حلول هذه المناسبات والأعياد”.

وتابع: "أسأل الله سبحانه وتعالى أن تهل هذه الأعياد على الشعب المصرى مسلمين ومسيحيين بالخير واليمن والبركات، وأن يعم الرخاء والإزدهـار على مصر الغالية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.. وكل عام وأنتم بخير".