/629149/شحاتة-أبو-زيد-نسعى-تجاوز-عقبات-الصناعة-ولابد-من-تخفيف-الرسوم-والضرائب-فيديو

تطرق حديث أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، إلى العديد من الملفات المهمة، ومنها قانون الصناعة الموحد، وتأثير كورونا على المنظومة.

شحاتة أبو زيد: قادرون على عمل خريطة صناعية

وطرح أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد، رؤيته بشأن تحديد خريطة صناعية لمصر، وقال:” الحكومة مممثلة فى وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، نلمس لها وجود مجهود كبير، ونحن قادرين على عمل خريطة استثمارية صناعية، حتى نكون بوابة للمستثمر”.

شحاتة أبو زيد: لابد أن يسهل القطاع على المستثمر

وتابع أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” لابد أن يسهل القطاع على المستثمر، حتى يدخل ويعمل، ونشير إلى المناطق التى يمكننا أن نعمل بها، وهناك بعض الصناعات الزيتية متوفرة فى منطقة بنى سويف، وبدأ الموضوع يُفعل فى هذا الشأن وتُوضع خطة، حتى نجعل المستثمر يشتغل على الجزئية اللى هو عايزها، بأن نوفر له أكبر كم من المعلوماتية، فالخريطة الصناعية هاتنور الطريق للمستثمرين”.

وقدم مدير التحرير محمود فايد، سؤلًا بشأن فرض ضرائب ورسوم على القطاع، وفيما يتعلق ببعض الشكاوى.

من جانبه قال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” بالنسبة لقطاع الطاقة، فالغاز والكهرباء، تكون أسعارهما مقارنة بالسعر العالمي، ولذا نتحدث مع الحكومة، وكل شخص يطرح مشكلته، ونحاول وضع البدائل، للتسهيل على المستثمر، والدولة عندما تفرض ضريبة، عندها نحاول إيجاد حلول، وكل مشكلة ولها حل، ولو وجد مشكلة نحاول إيجاد حلول.

وفيما يتعلق بالأولوية بالنسبة للجنة الصناعة، هل تكون لمصلحة الدولة أم الصناع والمستثمرين، قال أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” لازم يكون فى توازن وعدل، لما أقصى مصلحة الدولة على المٌصنع هأثر على المصنع، ولازم أوفر كل ما هو يسهل العملية الصناعية، فالصناعة هى قاطرة الاقتصاد، ولازم المصنع يلاقى كل ما يساهم فى نجاح العملية الصناعية، وبالتالى لازم أساعده، ويتم طرح المعوقات التى تواجه الصناعة”.

وأضاف أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، شحاتة أبو زيد:” لابد من تحفيز القطاع الخاص، والدولة تاخد حقها، والمصنع ياخد حقوقه، لازم أحافظ عليه وأساعده، أنا عندى الحكومة تراقب الصناعة الظاهرة لها، فى بعض المصانع غير المسجلة، وهناك تناحر فى العمل، وبدأنا نلتف للدور الراقبى، وذلك من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمي، من خلال ضمه وتقديم المساعدة له، ونقنن وضعه، ونحن نحاول القضاء على البطالة، وذلك من خلال جلب المستثمرين.