/629151/الشباب-والرياضة-تستجيب-لطلب-أحمد-زيدان-بشأن-خدمات-مركز-الساحل

حصل النائب أحمد زيدان، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على موافقة وزارة الشباب والرياضة على توفير بعض الخدمات الرياضية لمركز شباب الساحل، فى إطار تقديم خدمة رياضية وترفيهية مناسبة للمواطنين .

النائب أحمد زيدان يتقدم بطلب إحاطة بشأن تدنى الخدمات

وكان النائب أحمد زيدان، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى، بشأن تدنى الخدمات المقدمة داخل مركز شباب الساحل، وعدم الإستغلال الأمثل للمساحة الشاسعة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتجدر الاشارة إلي أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد،بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس.

كما أيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان مصر مازالت مستهدفة، وإعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية لم يتأثر بها المواطن العادى بل كان هدفها مواجهة الإرهاب

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ان موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة ، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.