«نوم كشاف طنطا»..محمد صلاح يكشف عن خطوة كادت أن تنهي مشواره الكروي

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بالفيديو....

كشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عن خطوة كادت أن تقف عائق أمام مشواره، مؤكدا أنه كاد أن يوقع لفريق طنطا قبل الإنتقال لصفوف المقاولون، وذلك خلال لقاء مع شركة oppo عبر مواقع التواصل الخاصة بالشركة.

وقال صلاح خلال لقائه مع إحدى شركات المحمول : " أحد الكشافين أبلغني بالحضور يوم الجمعة في طنطا، وبالفعل ذهبت له لكني وجدت نائما وقالي لي أسف أنا نايم دلوقتي ممكن تيجي الأسبوع اللي جاي، حينها كدت أن أنهار لأنني عانيت كثيرا من أجل إقناع والدي بالحضور لطنطا".

وتابع صلاح :" تدربت مع طنطا حوالي أسبوعين أو شهر عشانر أقدر أقنعهم أني أبقى معاهم، وكنت خلاص همضى مع طنطا لكن الكشاف أبلغني أن أتراجع وأنتظر فرع المقاولون طنطا الذي من المقرر أن يتم إفتتاحه خلال أيام وهو ماحدث حينها".

وواصل صلاح: " لم اتناول طرح فكرة الإعتزال حاليا، ولا أفكر في أي نادي سوف أعتزل سواء في مصر أو في الخارج".

وأستكمل لاعب ليفربول: " لو انت عاوز تعمل حاجة أشتغل عليها ومتفكرش في أي إنتقادات، لان دا موجود في أي مكان في العالم وفي أي مجال".

محمد صلاح: كنت همضى لطنطا قبل المقاولون

ووجه محمد صلاح نصيحه للاعبين الصغار: " بعض الناس كانت تسخر مني في البداية ، مادام لديك هدف أؤمن به وسوف تحققه".

فجر محمد صلاح، لاعب لفربول الإنجليزي والمنتخب المصري مفاجأة بشأن النادي الذي يشجعه الفرعون المصري في الدوري الممتاز، وذلك خلال فيديو أنتشر كثيرا خلال الساعات الماضية عبر منصات و مواقع التواصل الإجتماعي.

محمد صلاح: الإسماعيلي نادي الفن والهندسة في مصر

وقال صلاح: " أنا بشجع الإسماعيلي من أيام ماكان أسمه الفن و الهندسة، عارف أن دا هيزعل الزملكاوية بس هو كان كدة فعلا".

وتابع صلاح:" النادي المفضل لي في مصر هو الإسماعيلي ، أشجعه بسبب والدي ألذي رباني على عشق الدروايش منذ أن كان عمري في الثامنة او السابعة".