محمد صلاح: «كنت بجيب كشري بـ 1جنيه وأحط عليه شطة عشان أشبع»..فيديو

/629153/محمد-صلاح-كنت-بجيب-كشري-بـ-1جنيه-وأحط-عليه-شطة-عشان-أشبعفيديو

كشف محمد صلاح لاعب المنتخب المصري و ليفربول عن السبب وراء حبه للشطة في الطعام، وكذلك عن نصايحه للاعبين الشباب في المراحل المختلفة وذلك خلال لقاء الفرعون المصري مع شركة oppo في برناج حواري بثته الصفحة الرسمية للشبكة على مواقع التواصل الإجتماعي.

وقال محمد صلاح : " لا أشرب شيشة و لا عمري جربتها ولا عاوز أجربها، وبحب الأكل سبايسي ودا كان لسبب معين ".

ووضح صلاح: " كنت بأخذ 20 جنية من والدي كل يوم، المواصلات تقدر بـ 19 جنية ويتبقى جنية واحد، أعتادت على شراء طبق كشري صغير، ثم أضع عليه الكثير من الشطة حتى أشبع، ومن هنا جات خطوة حبي للشطة".

وأضاف صلاح: " بحب أكل أكل صحي دائما ، وأنا شخص محافظ للغاية على الطعام لأنه شئ هام للغاية في حياة أي لاعب و رياضي".

وأستكمل صلاح: " أنصح كل شاب بأن يسعى وراء حلمه من أجل تحقيقه، وأتابع دائما ردود فعل الناس وبحاول أعطى نصايح للاعبين الصغار، وأفضل شئ حصلي في هذا العام هو الكيان الخاص بي و الفوز بالبريميرليج على الرغم ".

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وكشف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري عن خطوة كادت أن تقف عائق أمام مشواره، مؤكدا أنه كاد أن يوقع لفريق طنطا قبل الإنتقال لصفوف المقاولون.

وقال صلاح خلال لقائه مع إحدى شركات المحمول : " أحد الكشافين أبلغني بالحضور يوم الجمعة في طنطا، وبالفعل ذهبت له لكني وجدت نائما وقالي لي أسف أنا نايم دلوقتي ممكن تيجي الأسبوع اللي جاي، حينها كدت أن أنهار لأنني عانيت كثيرا من أجل إقناع والدي بالحضور لطنطا".

محمد صلاح يتحدث عن إنتقالة لطنطا

وواصل صلاح :" تدربت مع طنطا حوالي أسبوعين أو شهر عشانر أقدر أقنعهم أني أبقى معاهم، وكنت خلاص همضى مع طنطا لكن الكشاف أبلغني أن أتراجع وأنتظر فرع المقاولون طنطا الذي من المقرر أن يتم إفتتاحه خلال أيام وهو ماحدث حينها".

وتابع لاعب ليفربول : " لم اتناول طرح فكرة الإعتزال حاليا، ولا أفكر في أي نادي سوف أعتزل سواء في مصر أو في الخارج".

وأستكمل لاعب المنتخب الوطني: " لو انت عاوز تعمل حاجة أشتغل عليها ومتفكرش في أي إنتقادات، لان دا موجود في أي مكان في العالم وفي أي مجال".

وأختتم : " أتمنى العام الحالي يكون سعيد على الناس جميعا ويصبح مميز للجميع ويحقق كل مايريد ".