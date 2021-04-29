الأنبا إسحق يصلى خميس العهد بدير القمص يسى بطما

جدة - نرمين السيد - وصلى نيافة الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها صلوات الخميس المعروف بـ"خميس العهد"، فى دير القمص يسى ميخائيل بطما، بمشاركة آباء كهنة الدير. وتتكون صلوات يوم الخميس الكبير من صلوات السواعى النهارية الخمس وصلاة اللقان والقداس الإلهى، سبقها صلوات خمس سواعى المسائية لليوم ذاته والتى صُليت الليلة الماضية.

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