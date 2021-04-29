قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة

جدة - نرمين السيد - هنأ المستشار أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارين أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشارى الهيئة، قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة المسيحيين فى مصر والعالم بمناسبة احتفالات عيد القيامة.





صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها. ودعا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأعياد، وجميع المصريين فى رباط إلى يوم الدين ووحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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