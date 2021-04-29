قضايا الدولة تهنئ البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد القيامة

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة والمتحدث الرسمى باسمها.
ودعا المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الحبيبة الأعياد، وجميع المصريين فى رباط إلى يوم الدين ووحدة ووئام وصحة وسلام وأمن وأمان فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
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