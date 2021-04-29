فيديوجراف- مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة كتاب لوزير الأوقاف

جدة - نرمين السيد - وفى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" مخاطر الإلحاد وسبل المواجهة. وتناول الكتاب، أسباب الإلحاد سواء كانت الدينية من ضعف الثقافة، وغيرها من الأسباب، مثل الغرور البشرى الذى أصاب بعض الناس نتيجة التقدم العلمى المذهل.

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