إنفوجراف.. خطوات حجز تذاكر قطارات العيد من الموبايل

جدة - نرمين السيد - تسبب الطريقة التقليدية لحجز تذاكر السفر عبر القطارات مشقة للمواطنين فى بعض الأوقات، خصوصا فى الأعياد والمناسبات، والتى تعج الطوابير فيها بالعديد من الراغبين فى حجز التذاكر وينجحون بعد معاناة شديدة.





وأتاحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر طريقة ميسرة لحجز المواطنين تذاكر السفر عبر القطارات وذلك من خلال التطبيق الإلكترونى"قطارات مصر حجز واستعلام" عبر الموبايل، ويوضحها الإنفوجراف التالى.

جدير بالذكر أن الدولة لا تترك فى الوقت الحالى قطاعا إلا طرقت باب تطويره، والسكك الحديد يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين وتنقل أعداد ضخمة يوميا، لذلك كان لها أولوية كبيرة من خطوات التنمية والتطوير.

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