جدة - نرمين السيد - والفيديوجراف التالى يوضح أهم المعلومات عن خميس العهد والذى يسبق عيد القيامة المجيد. واعتادت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية والأرثوذكسية بأن يقوم الكاهن الذى يترأس الصلاة بغسل أرجل المصلين ورشمهم بالزيت فى هذا اليوم كما فعل السيد المسيح مع تلاميذه

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديوجراف.. «خميس العهد» ذكرى العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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