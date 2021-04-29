الحكومة: لا صحة لرسائل تقديم التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودى الدخل.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، موضحةً أن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التى تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودى الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر الموقع الإلكترونى للوزارة.



كما حذرت المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التى تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

وفى سياق متصل، يستمر صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجاري، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وكذلك تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر أبريل الجارى لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة، مع الالتزام باتخاذ بجميع الإجراءات الاحترازية، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعاً للتكدس أمام منافذ الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرصة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلى أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية لصرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلى، والمقدر عددها نحو 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، وذلك فى إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات والمستفيدين.