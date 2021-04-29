مقلد المسيح.. البابا تواضروس الثانى يغسل أقدام الرهبان

جدة - نرمين السيد - أقيمت صلوات لقان خميس العهد، التى يصليها قداسة البابا تواضروس الثانى فى دير الشهيد مارمينا بمريوط، بمشاركة الأنبا كيرلس أفا مينا أسقف ورئيس الدير، ونيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، ومجمع رهبان الدير.





وقام البابا تواضروس الثانى، بغسل أقدام الرهبان.

وكلمة "لقان" هى اسم الوعاء الذى توضع فيه المياه فيُصَلَّى عليها لتقديسها فتصبح مياهًا فيها نعمة خاصة وقوة روحية للبركة، ويرشم بها الأب الكاهن المصلين، وينال قسطًا منها من يرغب، للبركة له ولأسرته ولبيته.

وفى لقان خميس العهد يقوم الكاهن بغسل أرجل الحاضرين تطبيقًا لما طلبه السيد المسيح من تلاميذه فى مثل هذا اليوم عقب قيامه بغسل أرجلهم.

إذ قال: "أَنْتُمْ تَدْعُونَنِى مُعَلِّمًا وَسَيِّدًا، وَحَسَنًا تَقُولُونَ، لأَنِّى أَنَا كَذلِكَ. فَإِنْ كُنْتُ وَأَنَا السَّيِّدُ وَالْمُعَلِّمُ قَدْ غَسَلْتُ أَرْجُلَكُمْ، فَأَنْتُمْ يَجِبُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَغْسِلَ بَعْضُكُمْ أَرْجُلَ بَعْضٍ، لأَنِّى أَعْطَيْتُكُمْ مِثَالاً، حَتَّى كَمَا صَنَعْتُ أَنَا بِكُمْ تَصْنَعُونَ أَنْتُمْ أَيْضًا." (إنجيل يوحنا 13: 13- 15).

وتقام صلاة اللقان فى ثلاث مناسبات كنسية هى عيد الظهور الإلهى (الغطاس)، وخميس العهد، وعيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس (عيد الرسل)، وهى صلوات موضوعة بترتيب يتشابه مع ترتيب صلوات القداس الإلهى.

وبشكلٍ عام فإن فلسفة اللقان مرتبطة بالمياه التى هى أساس التطهير والنقاء، على اعتبار أن تطهير النفس ونقاء القلب الدائمين، هما أساس علاقة الإنسان مع الله، والأرضية الصلبة التى يسير عليها من يخدمون اسمه المبارك.