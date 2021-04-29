رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد العمال‎

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة عيد العمال جاء فيها: السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهوية.. يطيب لي فخامة الرئيس أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ بأزكي التهاني بمناسبة عيد العمال تلك المناسبة الغالية والخاصة بفئةرائعة من أبناء الشعب المصري وهم العمال سند المصريين وسواعدهم الفتيةفي سبيل تعظيم الإنتاج وتحقيق التنمية.. وإنني إذ أتقدم لفخامتكم ولشعب مصر وعماله بالتهنئة لندعو الله أن يوفقكم دائما في كل ما تقومون به من جهد و عمل وماتتخذونه من قرارات تنتصرون فيها لعمال مصر في كافة المواقع إيمانا منكم بدورهم الكبير في خدمة الوطن والاقتصاد المصرى وتحقيق ماترنو له بلادنا من رخاء وازدهار.

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