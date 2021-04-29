وزارة الصحة: العمل مستمر بمراكز لقاح كورونا من 9 صباحا وحتى 10...

أكدت وزارة الصحة والسكان، استمرار عمل مراكز تطعيمات لقاح كورونا علي مستوى الجمهورية، بواقع 350 مركزا خلال أيام الإجازات من 9 صباحا وحتى الـ10 مساء، داعية جموع الموطنين إلي التسجيل للحصول على اللقاح.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن جميع الطعوم آمنة وفعالة ويظهر عن بعض ممن حصلوا عليها بعض الأعراض لكنها فى مجملها بسيطة وغير ضارة، وتابعت: فاعلية اللقاح تعنى تعرف الجسم على الفيروس الموجود باللقاح وحدوث أعراض تشبه أعراض الإصابة أحيانًا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، طالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مناشدة المواطنين التوجه لأقرب مستشفى حال ظهور أى أعراض مرضية عليهم.

وناشد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، حالات العزل المنزلى بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان من خلال خدمة الرسائل النصية عبر الخط (1440) للحصول على الاستشارات الطبية وإرسال العلاج بالمجان، بالإضافة إلى التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن (105) لتلقى كافة الاستفسارات الخاصة بالكورونا والخدمات الصحية الأخرى بجميع محافظات الجمهورية.

وأشار إلى إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافى المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أى فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقى استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.