البيئة: إطلاق حملة توعوية للإطفال بإدارة المخلفات الصلبة واهمية الحفاظ على النظافة...

د.ياسمين فؤاد : نسعى إلى زيادة المشاركة المجتمعية الفعالة للنهوض بالبيئة والأهتمام بتوعية النشأ فى الحفاظ عليها منذ الصغر كمسئولية مشتركة بين المواطن والدولة

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف الانشطة التوعوية لحملة "إتحضر للأخضر" بمشاركة مختلف فئات المجتمع من الشباب ومؤسسات المجتمع المدني والمرأة والأطفال شاركت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لها والفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بوسط الصعيد وبالتعاون مع جمعية الفنون والثقافة بالمحافظة بحملة جديدة لتوعية الإطفال بإدارة المخلفات الصلبة واهمية الحفاظ على النظافة العامة باستخدام الألوان والرسومات التوضيحية وتنفيذ انشطة فنية ، ويأتى ذلك ضمن انشطة الحملة حيث اكدت د. ياسمين فؤاد على اهمية المشاركة المجتمعية الفعالة فى النهوض بالبيئة جنبا الى جنب الجهود الحكومية فى هذا الشأن من خلال الأهتمام بتوعية النشأ من الصغر للحفاظ على البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أن الحملات تضمنت ندوات توعوية للأطفال بأهمية الحفاظ على مستوى النظافة بالحي، كما تم استخدام رسومات يتم تلوينها من قبل الأطفال لتوضيح الأفكار الخاصة بوضع المخلفات بالأماكن المخصصة لها وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع وكيفية إتباع السلوكيات الصحيحة للحفاظ على البيئة من خلال المشاركة الحقيقية والمسئولية المشتركة بين المواطن والدولة من خلال إدماج الأطفال والشباب والمرأة والجمعيات الأهلية لإنجاح تلك المبادرة كما تضمنت الحملة تنفيذ مسرحية وندوات توعوية اخرى للأطفال بضرورة الاستفادة من المخلفات المنزلية وإعادة استخدامها والتوعية بضرورة الحد من استخدام أكياس البلاستيك والعودة الى استخدام الحقائب القماشية والورقية القابلة لتدوير والغير ضارة بالبيئة.

تم خلال الحملة الدعوة الى البدء بتنفيذ مبادرات بيئية مثل زراعة بعض الشوارع بالأشجار المثمرة وذلك لما تمثلة هذه الأشجار والمساحات الخضراء من أهمية كبيرة لإنتاج غاز الأكسجين لمواجهة الملوثات والإنبعاثات الناتجة من الأنشطة الصناعية المحيطة مثل أدخنة المصانع وعوادم السيارات وأدخنة حرق القمامة وغيرها ، كما تم التأكيد على أهمية الحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك من خلال عدم القطع الجائر للأشجار بهدف التجارة بها وذلك حفاظاً على التوازن البيئي

كما شارك البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة بالتعاون مع ديوان محافظة اسيوط فى متابعة تكثيف اعمال التجميل والنظافة بمراكز وقرى المحافظة وكافة الوحدات المحلية ضمن فاعليات الحملة الوطنية "اتحضر للأخضر".