كارتيرون يتسلم جواز سفره من الزمالك

تسلم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الزمالك، جواز السفر الخاص به، قبل مباراة البنك الأهلي الماضية في الدوري الممتاز مباشرة، بناءا على طلبه حيث أخطر مسئولي الزمالك برغبته في الحصول على جواز سفره قبل مباراة البنك الأهلي بـ 24 ساعة، وأكد أنه سينتهى ويجب عليه تجديده عبر السفارة الفرنسية في القاهرة، وطلب مسئولو الزمالك من المدير الفني تحديد موعد توجهه للسفارة لتجديد جواز السفر ليتوجه مندوب من النادي برفقته ويساعده في إنهاء كافة الإجراءات.

وفى اليوم التالي وأثناء تواجد كارتيرون في معسكر مباراة البنك الأهلي طلب المدرب الفرنسي للمرة الثانية الحصول على جواز السفر ولكن كان لديه إصرار كبير في هذه المرة ورفض كل محاولات تأجيل منحه جواز السفر حتى حصل عليه بالفعل، ولا يزال بحوزته حتى الآن.

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، قائمة مواجهة المقاولون العرب المقرر لها مساء اليوم الخميس بالجولة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز، وضمت قائمة الزمالك 20 لاعبا هم:

في حراسة المرمي: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي.

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.