شروط إستخراج بطاقة تموين جديدة والمستندات المطلوبة عبر موقع دعم مصر

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محمد سياف - ابو ظبي - شروط إستخراج بطاقة تموين جديدة، التي أعلنت عنها وزارة التموين والتجارة الداخلية وكذلك موعد بدء التقديم لاستخراج بطاقة تموين جديدة للمواطنين الغير مقيدين في موقع دعم مصر التابع لوزارة التموين، حيث أكد الدكتور محمد سعفان وزير التموين أن الوزارة ستستقبل طلبات الحصول علي بطاقة التموين عقب إنتهاء إجازة عيد الاضحي مباشرةً، كما أوضح أن التقديم يكون من خلال الموقع الإلكتروني”موقع دعم مصر“، للفئات المستحقة لبطاقات التموين الجديدة التي تنطبق عليهم الضوابط والمعايير.

شروط إستخراج بطاقة تموين جديدة

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية الفئات المستحقة من بطاقات التموين وشملت التالي:

المستفدين من معاش مبارك ومعاش السادات.

المستفدين من معاش الضمان الإجتماعي.

المطلقات والمرأة المعينة.

الذين ليس لهم دخل ثابت بعد وفاة الوالدين أو الذين ليس لهم عائل.

العمالة المؤقتة مثل عمال الزراعة أو الباعة الجائلين أو السائقين.

العاملين بالمهن الحرفية أصحاب الدخل المنخفض.

الشباب الحاصلون علي مؤهلات ولم يحصلوا علي وظيفة عمل.

الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري 1500 جنية.

المواطنين الذين يعانون من أمراض مزمنة أو أصحاب الاعاقات.

أصحاب المعاشات العاملين في القطاع الخاص والحكومي وقطاع الأعمال.

المستندات المطلوبة للحصول علي بطاقة تموين جديدة

أوضحت وزارة التموين آلية إستخراج بطاقة تموين جديدة، فيما أكدت علي الأوراق والمستندات المطلوبة والتي شملت الآتي:

تقديم صورة قسيمة الزواج.

تقديم صورة من البطاقة الشخصية لرب الأسرة.

تقديم صور بطاقة الرقم القومي لكل المستفيدين من البطاقة التموينية.

تقديم صورة شهادة الميلاد للأبناء القصر.

تقديم صورة من مفردات المرتب أو تقديم مستند يوضح الراتب الشهري للمستفيد.

رابط التسجيل للحصول على بطاقة تموين جديدة

في حالة استفتاء الشروط والسابق ذكرها يتم التقديم المستندات من خلال الدخول إلى موقع دعم مصر والضغط علي خدمات تموينية للمواطنين واختيار إصدار بطاقة تموين جديدة، كما يمكنك أيضاً استخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد، أو نقل بطاقة تموين من محافظة إلي أخري.

الإستفادة من البطاقة التموينية في مبادرة مايغلاش عليك

أكد الدكتور محمد معيط وزير التموين علي وجود تسهيلات كبيرة إلي المواطنين حاملي البطاقات التموينية في مبادرة رئيس الجمهورية مايغلاش عليك والتي تستمر لمدة ثلاث شهور، حيث أوضح علي إمكانية استخدم الرصيد الموجود ببطاقة التموين بشراء المستلزمات الموجودة بمبادرة مايغلاش عليك، بالإضافة إلي دعم 200 جنية علي كل بطاقة تموينية، لذا تعد دعم هذه البطاقات من الامور التي تسعد الكثيرون من المصريين خاصة في هذه الايام التي تمر بها البلاد جراء انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

في الختام نؤكد الاستعداد الكامل من فريق الدعم للرد علي جميع الاستفسارات الخاصة بضوابط وشروط إستخراج بطاقة تموين جديدة والمستندات المطلوبة اللازمة.