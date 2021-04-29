/629148/المتحدث-الرسمي-للزمالك-سيتم-إلغاء-عقوبة-إمام-عاشور-وننتظر-الرد-النهائي

عمرو الدردير المتحدث الإعلامي للزمالك بقناة النادي، عن موعد انتهاء عقوبة إمام عاشور لاعب الفريق، وكانت لجنة الانضباط قد عاقبت إمام عاشور بالإيقاف لمدة 12مباراة بسبب فيديو يهاجم فيه رموز الأهلي السابقي ن عق ب مواجهة فريق الشباب.

وقال عمرو الدردير:” في الأغلب سيتم إلغاء عقوبة إمام عاشور، لم يلعب 4 مباريات مع الفريق الأول حتى الآن ونرى أنها عقوبة كبيرة جدا”.

وتابع قائلاً:”قيل أن سكرتير لجنة التظلمات مصاب بفيروس كورونا وهذا سبب عدم متابعة عادل الشوربجي رئيس اللجنة للمستندات".

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وأختتم حديثة قائلاً:”ننتظر الرد النهائي في قرار عودة إمام عاشور”.

ويدخل نادي الزمالك مباراته اليوم أمام فريق المقاولون العرب و التي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

قائمة الزمالك

قائمة الزمالك في حراسة المرمى: محمود جنش ، أحمد نادر السيد

في الدفاع: محمود علاء ، محمد عبد الغني ، محمد عبد السلام ، عبد الله جمعة ، أحمد فتوح ، حازم إمام، حمزة المثلوثي .

في الوسط: فرجاني ساسي ، طارق حامد ، يوسف أوباما ، محمد أشرف روقا ، إسلام جابر ، محمود عبدالعزيز ، أحمد سيد زيزو ، محمود عبدالرازق شيكابالا، أشرف بن شرقي

في الهجوم: حميد أحداد، مروان حمدي.

فيما تعرض لاعبين من الزمالك للإصابة بفيروس كورونا قبل مباراة المقاولون العرب، هما محمد أبوجبل ومحمد عبد الشافي، وقد عاد أحمد فتوح للتدريبات الجماعية قبل المباراة بعد تعافيه من الإصابة، ويبقى وضع الونش تحت الشك.

ويسعي كل من الفريقين حصد الثلاث نقاط، ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 39 نقطة من أصل 17 مباراة خاضها الفريق، على الصدارة واستمرار مشوارهم الإيجابي نحو حصد لقب الدوري المصري الممتاز، بينما يحتل فريق المقاولون العرب المركز الـ13 برصيد 18 نقطة من أصل 18 مباراة خاضها الفريق.

اخر مواجهات الزمالك

الجدير بالذكر ان اخر مواجهات الزمالك كانت أمام فريق البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 4/1 لصالح الفارس الأبيض.