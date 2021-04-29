/629154/رئيس-الشيوخ-يهنئ-الرئيس-السيسي-بعيد-العمال-سند-المصريين-وسواعدهم-الفتية

وجاء في نص برقية التهنئة:

فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عظيم التحية والاعزاز والتقدير... يطيب لي فخامة الرئيس أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أعضاء مجلس الشيوخ، بأزكي التهاني بمناسبة عيد العمال تلك المناسبة الغالية والخاصة بفئة رائعة من أبناء الشعب المصري وهم العمال سند المصريين وسواعدهم الفتية في سبيل تعظيم الإنتاج وتحقيق التنمية”.

رئيس مجلس الشيوخ يتقدم للرئيس السيسي بالتهنئة

وتابع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق:” إنني إذ أتقدم لفخامتكم ولشعب مصر وعماله بالتهنئة لندعو الله أن يوفقكم دائما في كل ما تقومون به من جهد وعمل وماتتخذونه من قرارات تنتصرون فيها لعمال مصر في كافة المواقع إيمانا منكم بدورهم الكبير في خدمة الوطن والاقتصاد المصرى وتحقيق ماترنو له بلادنا من رخاء وازدهار”.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الشيوخ، قد استقبل وزير الخاجية سامح شكرى، أمس، للحديث عن عدد من الملفات والتحديات الدولية التى تواجه الدولة المصرية، خاصة ما يتعلق بملف سد النهضة.