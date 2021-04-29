/629155/الموافقة-على-طلب-النائب-عمرو-درويش-بشأن-تخصيص-أراضي-لعمل-محطات-رفع-بكفر-شكر

استكمل النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إجراءات تخصيص قطع الأراضي ذات النفع العام لإقامة مشروع محطات الرفع الصحي لقرى الوحدة المحلية بالشقر، برقطا، كفر كردي، مركز كفر شكر.

موافقة على التخصيص

وأرسلت الإدارة العامة للشئون القانونية بمحافظة القليوبية، خطابا بالموافقة على التخصيص، وجاري مخاطبة الجهة الطالبة للإفادة بالموافقة على التعديلات لاستكمال التخصيص.

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة

وتجدر الاشارة إلي أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.

كما وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2021 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد،بعد موافقة اللجنة العامة للمجلس.

كما أيدت الهيئات البرلمانية بالمجلس، قرار إعلان حالة الطوارئ، حيث قال النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن ما جاء من أسباب فى بيان رئيس مجلس الوزراء أمس بشأن قرار إعلان حالة الطوارئ، وكذلك فى تقرير اللجنة العامة للمجلس، كافى لموافقة المجلس على قرار إعلان حالة الطوارئ، لأن هناك ما يستدعى ذلك للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ان مصر مازالت مستهدفة، وإعلان حالة الطوارئ الفترة الماضية لم يتأثر بها المواطن العادى بل كان هدفها مواجهة الإرهاب

ومن جانبه قال النائب محمد الفيومى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية، ان موافقته على القرار ليس لمواجهة الإرهاب فقط، حيث استطاعت مصر ان تحقق نجاحات فى القضاء على الإرهاب، ولكن الجديد هو الوباء كورونا، وهو عنصر جديد يحتاج تدابير خاصة ، وهو ما يتطلب التضافر لمنع ذلك الخطر.