/629157/عودة-المفاوضات-بين-جالاتا-سراي-وسانت-إيتيان-واتجاه-للموافقة-على-بيع-مصطفى-محمد

قالت صحيفة " fanatik " التركية:” أن نادي جالاتا سراي يضع في دائة أهتماماته ضم باتوهان كور لاعب سانت إيتيان الفرنسى فى انتقالات الصيف وذلك لتدعيم صفوف الفريق التركي خلال الفترة المقبلة”.

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فيما اشارت الصحيفة أن سانت إيتيان قد اشترط الحصول علي خدمات مصطفي محمد مقابل الموافقة علي انتقال أباتوهان كور لصفوف جالاتا سراى التركى.

اخر مواجهات جالتا سراي

الجدير بالذكر أن فاز في اخر مواجهات جالاتا سراي وكانت أمام فريق كونيا والتي انتهت بنتيجة 1/0.

عدد اهداف مصطفي محمد

ورفع مصطفى محمد رصيده التهديفى مع جالاتا سراى إلى 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ويحتل فريق جالاتا سراي المركز الثالث برصيد 69 نقطة من أصل 35مباراة خاضها الفريق.

وتألق مصطفى محمد منذ انضمامه للفريق التركى ونجح فى تسجيل 7 أهداف فى جميع المسابقات بواقع 6 أهداف فى الدوري التركي بجانب هدف فى كأس تركيا.

ومن ناحيه اخري أشارت التقارير الصحيفة إلى أن فاتح تريم قد أبلغ الإدارة بشأن تمديد عقد إعارة جدسون فرنانديز لمدة عام واحد ، بينما يرغب في ع تفعيل بند شراء مصطفى محمد كما، فيما طلب المدير الفنى تدعيم صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة في مركز الظهير الأيسر والظهير الأيمن ووسط المدافع وصانع ألعاب ومهاجم.

انتشرت تقارير وفقا لموقع " FotoMac" التركي، أن جالاتا سراي قرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد نهائيا من الزمالك بقيمة 4 ملايين دولار، وذلك بعد أن عقد فاتح تريم على الرغم من أن مدة العقد أنه ينتهى في 30 يونيو، إلا أن الاستعدادات للموسم المقبل قد بدأت بالفعل ويخطط تريم لإقامة معسكر صيفي.