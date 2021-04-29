عبلة الهواري لـ"دوت الخليج":  تعديلات لإبعاد الموظفين المنتمين للجماعات الإرهابية قريبا

/629158/عبلة-الهواري-لـتحيا-مصر- تعديلات-لإبعاد-الموظفين-المنتمين-للجماعات-الإرهابية-قريبا

قالت عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب عبلة الهواري، إنه باتت هناك أهمية خاصة لإجراء تعديلات تشريعية، تستهدف معاونة وزير النقل كامل الوزير، أو أي من المسؤولين الحكوميين في إبعاد الموظفين اللذين يثبت انتمائهم إلى الجماعات المتطرفة.

وتوقعت الهواري في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن ترى تلك التعديلات النور وتدخل حيز التنفيذ في أقرب فرصة، خاصة أن الأمر أصبح من الخطورة بمكان بما لايمكن السكوت عليه أو التهاون معه، فالعديد من المنتمين لتلك الجماعات يكونوا في مواقع المسؤولية في الوزارات الحيوية والخدمية، كما أوضح النائب مصطفى بكري خلال الجلسات العامة الأخيرة.

وأوضحت عضو حزب مستقبل وطن أن التعديلات لايجب أن تكون موسعة في قوانين الإرهاب او العقوبات، وإنما تعديل بإضافة مادة على قانون الخدمة المدنية، وهو المعني بالتعامل مع الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، لافتة إلى أنه لن يتم الإطاحة بالموظفين تلقائيا أو بشكل تعسفي مفاجئ، وإنما باتباع كافة الإجراءات القانونية التأديبية للتأكد من حجم تورطهم واعتناقهم لأفكار تكفيرية أو إرهابية قبل اتخاذ إجراء بفصلهم.

وكان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب قد قال إنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانى بالقطاع الفني للسكك الحديدية به أسماء وتصنيف كل منهم.

ولفت خلال الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل بمجلس النواب أن العدد ارتفع إلى 252 شخصا مؤخرًا وأن هناك سائق قطار حتى أمس يسب الدولة ويفتخر أنه كان في اعتصام رابعة.