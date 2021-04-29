/629159/القنوات-المفتوحة-الناقلة-لمباريات-الدوري-الأوروبي-اليوم

تنتظر عشاق الكرة العالمية والأوروبية مواجهات اليوم في الدوري الأوروبي، واهمها مباراة مانشيستر يونايتد و روما الإيطالي في إطار مواجهات ذهاب نصف النهائي، وكذلك مواجهة أرسنال الذي يلعب ضمن صفوفه محمد النني أمام فياريال الإسباني.

وتنطلق مباراة مانشيستر يونايتد وروما في تمام التاسعة مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium، بتعليق صوتي للمعلق سوار الذهب بينما يواجه فياريال نظيره ارسنال عبر beIN Sports 2 HD Premium بتعليق صوتي للمعلق أحمد البلوشي. ومن المقرر أن يدخل مانشيستر يونايتد مباراة روما بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : دي خيا. خط الدفاع : وان بيساكا، ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو. خط الوسط : ماكتوميناي، فريد، برونو فيرنانديز، بول بوجبا. خط الهجوم : ماركوس راشفورد، جرينوود. تشكيل روما و مانشيستر يونايتد ومن المقرر أن يدخل فريق روما مباراة اليوم بتشكيل مكون من : حراسة المرمى : باو لوبيز. خط الدفاع : سمولينج، كريستانتي، إبانيز. خط الوسط : فيلار، فيريتوت، كارسدورب، سبيناتزولا، بيليجريني. خط الهجوم : مخيتاريان، إدين دجيكو. قائمة روما لمباراة مانشيستر يونايتد في الدوري الأوروبي حراسة المرمى: باو لوبيز- ميرانتي - فوزاتو. خط الدفاع: كارسدورب- إيبانيز- سمولينج- سانتون- كومبولا- برونو بيريز- سبينازولا. خط الوسط: كريستانتي – بيليجريني – فييار – فيرتو – دياوار - كييرفو. خط الهجوم: داربو – مخيتاريان – دجيكو – مايورال - كارليس بيريز. القنوات الناقلة لمباراة روما ومانشيستر يونايتد فيما تبث قنوات ومنصات مختلفة مباراة روما و مانشيستر يونايتد في الدوري الأوروبي Match! TV Digi Sport 1 HD Romania beIN Sports HD 1 English TVP 1 HD RTS Deux HD SRF zwei HD RSI LA 2 HD Sky Sport 1 HD Germany Sky Sport Uno Italia Match Football 1 Tring Sport 1 HD SuperSport Maximo 1 Futbol 2 HD BT Sport 2 HD Cosmote Sport 1 HD Ziggo Sport Select HD Club RTL M4 Sport HD Hungary beIN Sports HD 4 TR CBC Sport HD Movistar Liga de Campeones HD Varzish Sport HD Kanal A Slovenija TV3+ Denmark BTV Action TV 6 Sweden HRT 2 HD Tring Sport 1 HD SuperSport Maximo 1 Futbol 2 HD BT Sport 2 HD Cosmote Sport 1 HD Telekom Sport 1 HD Rom Virgin Media Two Silk Universal Georgia Varzesh TV3 HD Farsi beIN Sports Haber HD القنوات الناقلة لمباراة مانشيستر يونايتد أمام روما TV3 Sport HD Baltic C More Sport 1 HD fin VTM 2 HD Look Sport+ HD beIN Sports Connect

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.