/629161/علي-بدر-لدينا-قانون-ينفذ-رؤية-كامل-الوزير-في-إبعاد-الموظفين-الإخوان

كشف أمين اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب علي بدر، أنه قد سبق له خلال آخر أدوار انعقاد البرلمان السابق، وتقدم بتشريع لإبعاد الموظفين المنتمين للجماعات الإرهابية عن العمل بجهاز الدولة، وأن فلسفة التشريع جاءت مما أوجبه الدستور من مواجهة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن وللمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات.

واستطرد في تصريحات لـ "دوت الخليج": العمل بالجهات التابعة للدولة لا يصح أن يكون مسرحا لعرض الآراء والأفكار المتطرفة وساحة للاستقطاب الفكري، وأننا أمام حاجة ملحة لتشريع ضروري يحقق ماطلبه وزير النقل كام الوزير مؤخرا.

واختتم: نحتاج إلى أن نمنع أن تتحول المؤسسات إلى بيئة خصبة تستغلها الجماعات الإرهابية في تجنيد اتباعها مع ما يشكله ذلك من خطر داهم على الصالح العام والمجتمع، بما يستلزم إبعاد الموظفين المنتمين فكريا إلى الجماعات الإرهابية عن العمل بالجهات التابعة للدولة.

وكان النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب قد قال إنه حصل على نسخة من خطاب من الأمن الوطنى موجه لهيئة السكك الحديدية يؤكد أن هناك 162 إخوانى بالقطاع الفني للسكك الحديدية به أسماء وتصنيف كل منهم.

ولفت خلال الجلسات العامة الأخيرة للبرلمان، وبحضور الفريق كامل الوزير وزير النقل بمجلس النواب أن العدد ارتفع إلى 252 شخصا مؤخرًا وأن هناك سائق قطار حتى أمس يسب الدولة ويفتخر أنه كان في اعتصام رابعة.