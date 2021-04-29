إصابة جديدة تضرب الإسباني كارفخال.. تفاصيل

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تعرض داني كارفخال مدافع فريق ريال مدريد، للإصابة خلال المران الجماعي للملكي صباح اليوم، الخميس، قبل مواجهة أوساسونا ، في الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإسباني، علي ملعب "ألفريدو دي ستيفانو".

واشارت تقارير إن داني كارفاخال تعرض للإصابة بتمزق في أوتار الركبة للمرة الثالث هذا الموسم، خلال المران الجماعي للمرينجي قبل مباراة أوساسونا في الليجا وموقعة تشيلسي المرتقبة بدوري أبطال أوروبا.

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أضافت، إن ألام أوتار الركبة تعود لمطاردة داني كارفخال للمرة الثالثة هذا الموسم، ولم يتمكن اللاعب من التخلص منها رغم ابتعاده عن معظم مباريات الموسم.

مواعيد مباريات الملكي

ويستعد نادي ريال مدريد لمباراته المقبلة أمام فريق أوساسونا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً يوم السبت.

وتقام مباراة الملكي مباراته يوم الأربعاء 5/5 أمام فريق تشيلسي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويتطلع الفريق الملكي الفوزفي مباراة تشيلسي من أجل قطع خطوة نحو التأهل للمباراة النهائي في المسابقة، وتقام على ملعب «ستامفورد بريدج» معقل البلوز في العاصمة الإنجليزية لندن.

وفي وقت سابق حسم التعادل الإيجابي مباراة تشلسي وريال مدريد، بنتيجة بهدف مقابل هدف، في لقاء ذهاب الدور النصف نهائي لدوري أبطال أوروبا، وشهد علي اللقاء ملعب ألفريد دي ستيفانو معقل ريال مدريد.

شهدة المباراة علي ضغط من لاعبي تشلسي في المباراة بالرغم من أنه الفريق الضيف في المباراة، ولكن خبرة لاعبي ريال مدريد في البطولة تتفوق علي حماس لاعبي تشلسي الشباب وينهو اللقاء بالتعادل الإيجابي بالرغم من تاخرهم في النتيجة في المباراة في بداية المباراة.

سجل تشلسي الهدف الول في المباراة، بعد تمريرة مم كانتي لاعب وسط تشلسي لبوليسيتش، خلف المافعين، في الدقيقة 14 من عمر المباراة إستلمها بمهارة، وراوغ ثيبوه كورتوا وأسكنها الشباك، ليتقدمة لفريقة بالهدف الأول.

أجري الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التبديل الأول في صفوف الفريق بخروج فينيسيوس جونيور، وخروج مارسيلو ودخول أسينسيو، وخروج داني كارفاخال ودخول أودريوزولا، وخروج كريم بنزيما ودخول رودريجو سيلفا.