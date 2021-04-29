/629164/إعانات-نقدية-بقيمة-3000-جنيها-رسالة-مجهولة-تعرف-على-صحتها

كشفت الحكومة حقيقة ما تردد من أنباء عن تداول رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن، إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل.

وكشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تم تداوله من رسائل هاتفية تفيد تقديم وزارة التضامن إعانات نقدية استثنائية بقيمة 3000 جنيه لبعض الأسر من محدودي الدخل، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.

لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة

وأكدت أنه لا صحة للرسائل الهاتفية المتداولة، وأن تلك الرسائل مزيفة وليس لها أساس من الصحة، حيث أنها لم تصدر عن الوزارة، مُشيرةً إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدمها الوزارة ضمن البرامج الموجهة للأسر من محدودي الدخل يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة عبر الرابط التالي "moss.gov.eg.

وحذرت المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الرسائل المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، مُشددةً على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الرسائل ومروجيها.

صرف المساعدات للمستفيدين من تكافل وكرامة

بينما يستمر صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة عن شهر أبريل الجاري، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وكذلك تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في صرف معاشات شهر أبريل الجاري لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحددة، مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

الصرف وفق جداول منظمة

حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعاً للتكدس أمام منافذ الهيئة، إلى جانب إتاحة الفرصة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاته التأمينية لصرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي، والمقدر عددها نحو 12 ألف ماكينة منتشرة على مستوى الجمهورية اعتباراً من اليوم الأول من الشهر، وذلك في إطار حرص الدولة على تيسير إجراءات الصرف على أصحاب المعاشات والمستفيدين.

بشرى سارة من تكافل وكرامة

أعلنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج كرامة وتكافل سوف يستمر في دعم الأسر المصرية حتي بلوغ الطالب مرحلة التعليم الجامعي وليس فقط مرحلة الثانوية كما هو الحال الآن.

وأكدت نيفين القباج أن الوزارة تعمل على رفع جودة حياة المواطن المصري الأولى بالرعاية وذلك عن طريق تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية وذلك عبر برامج الدعم النقدي وكذلك المبادرات والمشروعات التي تهدف لتوفير فرص عمل وسكن كريم، مشيرة إلى أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي أسهمت بشكل كبير في عدم تأثر مصر بتداعيات فيروس كورونا.

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، استضاف نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة حوارية مفتوحة بحضور كبار الكتاب والصحفيين والإعلاميين وذلك في مقر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في ماسبيرو.