حزب الشعب الجمهورى: مصر فى عهد السيسى دولة تتمتع بديناميكية سياسية كبيرة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس حازم عمر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الشعب الجمهورى، إن إجتماع وزير الخارجية سامح شكرى مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جاء فى إطار التنسيق الدائم بين المؤسسات التنفيذية والتشريعية للدولة المصرية فى مواجهة التحديات الراهنة على الصعيد الدولى والإقليمى.





‎وأكد عمر أن الاجتماع الذى استغرق ساعتين مع وزير الخارجية تم خلاله تناول أهم القضايا الراهنة وعلى رأسها قضية سد النهضة والموقف الإثيوبى وإنعكاسات سياسة التعنت الإثيوبى وتصرفه الأحادى على مستقبل التنمية والاستقرار للقرن الإفريقى ودول شرق القارة الإفريقية، وكذلك تم استعراض أهم القضايا الإقليمية والشرق اوسطية وتطورات الوضع فى شرق وجنوب البحر المتوسط وتطرق أيضا إلى الجهود المصرية فى المصالحة الفلسطينية ومساعدة مصر للأشقاء الفلسطينيين فى إجراء انتخاباتهم التشريعية والرئاسية فى أجواء توافقية لكل الفصائل الفلسطينية.

‎وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاجتماع أظهر قبولا وتوافقا بين أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ووزارة الخارجية نحو الرؤى والسياسات تجاه تلك القضايا المختلفة وأسفر عن دعما كبيرا من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمختلف اتجاهاتهم الحزبية والأيديولوچية لخطوات وسياسات وزارة الخارجية تجاه تلك التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

‎كما أوضح رئيس حزب الشعب الجمهورى أن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليست دولة جامدة، وإنما دولة تتمتع بديناميكية سياسية كبيرة ولها تأثير بارز فى محيطها القارى وثقل فى محيطها الإقليمى مما يجعلها فى موقع فريد من حيث أهميتها الاستراتيجية وتنوع أدوارها فى حفظ الأمن والاستقرار الدولى.

‎واختتم حازم عمر تصريحاته بأن لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ انتهت خلال اجتماعها مع وزير الخارجية سامح شكرى إلى دعم السياسات والاستراتيجيات التى تم وضعها فى حال تعرض أمن مصر المائى لأى ضرر أو ضرر جسيم إزاء أى تصرفات أحادية من الدولة الإثيوبية فى ملئ وتشغيل سد النهضة.