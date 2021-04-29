جدة - نرمين السيد - وأكدت المحافظ فى تصريح اليوم الخميس، أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفيين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرضى، وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات حفاظًا على صحة المرضى.
وأشارت منال عوض، إلى تكاتف الجهود بين المحافظة والوزارة لدعم القطاع الصحى بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ دمياط: تركيب خزانين للأكسجين بمستشفيى الحميات والأمراض الصدرية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.