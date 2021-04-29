محافظ دمياط: تركيب خزانين للأكسجين بمستشفيى الحميات والأمراض الصدرية

جدة - نرمين السيد - وأكدت المحافظ فى تصريح اليوم الخميس، أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفيين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين السائل إلى المرضى، وخاصة المصابين بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات حفاظًا على صحة المرضى.

وأشارت منال عوض، إلى تكاتف الجهود بين المحافظة والوزارة لدعم القطاع الصحى بدمياط، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام ومجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.