مستند.. اعتماد حركة تنقلات رؤساء أحياء الإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وشمل القرار، الذى حمل رقم 164 لسنة 2021 وفقا لبيان صحفى، التالى: نقل رجب عبد الرازق النقيدى رئيسا لحى وسط منقول من حى الجمرك. اللواء حسام عبد السلام محمد الشيخ، رئيسا لحى الجمرك منقول من عامرية أول. اللواء حسن عبد النبى عبد المنعم رئيسا لحى ثان المنتزه منقول من مركز ومدينة برج العرب. اللواء علاء محمد يوسف رئيسا لمركز ومدينة برج العرب منقول من حى وسط. محمود شحاته بريك رئيسا لحى عامرية أول منقول من عامرية ثان. اللواء أشرف على بهجت من رئيسا لحى العامرية ثان منقول المنتزه ثان. ووفقا للقرار تم تجديد الثقة فى رؤساء أحياء كل من: المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب. السيد موسى، رئيس حى العجمى. المهندسة جيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول. محارب هيلع، رئيس حى شرق. كان محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، كرم كل من سحر شعبان، رئيس حى غرب، وجيهان مسعود، رئيس حى المنتزه أول، لجهودهما فى الارتقاء بمستوى الخدمات بنطاق أحيائهم.

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